Haaland sponsar Bryne-fans

Fotballstjerna Erling Braut Haaland betaler togbillettane til Bryne-fans. I helga speler moderklubben til Haaland, Bryne, kvalifisering om opprykk til eliteserien mot Start i Kristiansand.

Til TV 2 seier Bryne at Haaland vil betale togreisa for alle som vil. Klubben reknar med at rundt 250 personar skal reise, noko som betyr ei rekning for Haaland på om lag 175.000 kroner.