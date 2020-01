Haaland snudde kampen med hat trick

Drømmestart på Dortmund-karrieren for Erling Braut Haaland. Han scoret hat trick på under 23 minutter i sin debut for Borussia Dortmund. Hans nye arbeidsgiver lå under 3-1 borte mot Augsburg, da Haaland kom inn i det 55. spilleminutt.