Haaland sliter med skade

Fotballspiller Erling Braut Haaland står i stor fare for å miste Norges viktige landskamper mot Tyrkia og Montenegro, skriver den tyske avisa Bild. Ifølge avisa sliter Haaland med å bli kvitt muskelskaden i låret som har satt ham utenfor to kamper allerede. Kampene mot Tyrkia og Montenegro 8. og 11 oktober kan bli avgjørende for Norges sjanser til å nå VM-sluttspill i Qatar neste år.