Haaland med comeback i kveld

Jærbuen har ikkje vore å sjå på fotballbana sidan 6. desember i fjor.

– Det er fyrste gongen han er tilbake. Me har med heile laget og me er sterkare, sa Guardiola på ein pressekonferanse i går kveld.

Det kan med andre ord bli comeback for 23-åringen etter skaden i foten som har halde han ute av spel sidan 0-1-tapet for Aston Villa for halvannan månad sidan.