Haaland investerer i næringseiendom

Erling Braut Haaland og faren Alfie Haaland går sammen med Ertvaag-familien og satser stort på næringseiendom i Stavanger-området, skriver Dagens Næringsliv.

Sindre Ertvaag er toppsjef i investeringsselskapet Camar som ble stiftet av hans far John Arild Ertvaag. Sindre Ertvaag tror på et langvarig samarbeid med fotballspilleren Erling Braut Haaland og hans far.