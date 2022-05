Haaland inne på 10-på-topp-liste

Med to seriekampar igjen, er fotballspelaren Erling Braut Haaland på 8.-plass på lista over toppskårarar i dei forskjellige ligaane i Europa. Etter hat-trick i sist seriekamp for Borussia Dortmund, har han skåra 21 seriemål. Robert Lewandowski i Bayern München er på ein soleklar førsteplass i Europa med 34 mål denne sesongen.