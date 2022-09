Den norske storscoreren Erling Braut Haaland er i kanonform for Manchester City. Med ni scoringer på sesongens første fem kamper er jærbuen toppscorer i den engelske toppdivisjonen.

Det har fått nettstedet The Athletic til å gjøre et dypdykk ned i norske ord og uttrykk som ofte blir brukt i forbindelse med fotball. Disse ser ikke ut til å fungere like godt på engelsk.

Sportsnettstedet har nemlig oversatt norske uttrykk til engelsk og brukt disse om gårsdagens kamp mellom Manchester City og Nottingham Forest, hvor Haaland scoret nok et hat trick.

TRE SCORINGER: Erling Braut Haaland scoret hat trick i andre kamp på rad onsdag kveld. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Vi nordmenn sier kanskje at Premier League foreløpig virker som barnemat for Haaland. Uttrykket «baby food» ikke derimot så kjent for britene. Det er heller ikke uttrykk som «blood on tooth» eller «goal horny», skal vi tro artikkelen fra The Athletic.

Totally texas i Manchester?

Nils Henrik Smith er både forfatter og journalist i fotballtidsskriftet Josimar. Med andre ord er han mer enn gjennomsnittlig opptatt av språk og fotball.

Det er med fornøyelse han har lest The Athletic-artikkelen.

– Det er jo nesten alltid morsomt når en oversetter slike ord direkte. «Totally Texas», det er jo morsomt.

Når det gjelder egne favoritter fra det norske fotballspråket, trekker Smith fram uttrykket «hawaii-fotball». Det blir ofte brukt når en kamp bølger fram og tilbake, med sjanser til begge lag.

FORFATTER: Jærbuen Nils Henrik Smith skriver både bøker og artikler om fotball. Foto: Ina Strøm / Kagge forlag

Å slå en tunnel er når man slår ballen mellom beina på motstanderen. Dette kalles til sammenligning for en «nutmeg» på engelsk.

Samtidig tror Smith at det er en spesiell grunn til at det nettopp er «goal horny» som blir slått opp i The Athletics overskrift.

– I England er nok terskelen høyere for hva en kan si når en beveger seg under beltestedet. I Tyskland fins derimot det tilsvarende uttrykket «torgeil».

«Dryla» ballen i mål

Forfatter Smith kommer selv fra Bryne, akkurat som Erling Braut Haaland.

Han er glad for at Haaland ikke har sluttet å bruke jærdialekten sin. På TV snakket spydspissen om å «dryla» til ballen etter å ha scoret i Mesterligaen for Borussia Dortmund.

– Det er veldig fint at han er en autentisk dialektbruker. Det er noe positivt i jærdialekten, sier Smith.

Når det gjelder den generelle bruken av det såkalte fotballspråket, har Smith delte meninger.

– Det er veldig både og. I en del tilfeller, og kanskje litt for ofte, bruker en klisjeer og oppbrukte måter å snakke om fotball på. På den andre siden kan fotballen være en arena der det oppstår nye og gode uttrykk, sier Smith.