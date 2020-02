Haaland banka inn enda et nytt mål

Det så en stund ut til at Erling Braut Haaland for en gang skyld skulle gå målløs av banen. Men Haaland banka inn enda et nytt mål da Borussia Dortmund slo Werder Bremen. Hans niende mål på seks kamper i Bundesligaen. Nå er 19-åringen oppe i spinnville 40 mål denne sesongen.