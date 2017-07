Torsdag møter Poznan FKH til første kamp av europaligaens 2. kvalifiseringsrunde. Første kamp går i måkebyen. Gytkjær, som nylig kom til Poznan fra den tyske kaosklubben 1860 München, ser fram til matchen. Returoppgjøret spilles en uke senere.

– Det blir selvfølgelig en spesiell kamp, også fordi min bror Frederik spiller for FKH. Vi har kontakt hver dag, så vi har snakket en del om kampen allerede. Det skal bli spennende, sier Christian Gytkjær til NTB.

Frederik Gytkjær under eliteseriekampen i fotball mellom Lillestrøm og FK Haugesund på Åråsen i april. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Han har rukket å spille en treningskamp for sitt nye lag, men FKH-kampen kan bli hans offisielle debut.

– Det kan det bli, ja, men treneren har ikke sagt noe om laguttaket ennå, sier dansken.

Skal videre

Gytkjær er klar på at han og lagkameratene har presset på seg før kampene mot FKH.

– Poznan er jo en kjempestor klubb i Polen, så det forventes at man skal ta seg ut i Europa. Det blir en skuffelse hvis vi ikke klarer å ta oss videre, sier dansken.

Han vet likevel at det kommer til å bli tøft i første match.

Christian Gytkjær i FKH-drakt i 2015. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– FKH har fysisk sterke og løpssterke spillere. Haugesund stadion er en vanskelig bortebane å komme til. Vi skal levere bra om skal vi slå dem der, sier han.

Et pluss for det norske laget er at Poznan ikke er i sesong. Den polske eliteserien starter ikke før til helgen, mens Haugesund allerede har spilt 15 seriekamper. Frederik Gytkjær og co. ligger på 8.-plass i Eliteserien med sine 22 poeng. Det er kun fem poeng opp til Brann på sølvplass. Poznan ble tabelltreer i Polen forrige sesong.

Tung opplevelse

– Det er klart det gir FKH et bra utgangspunkt at de er i sesong. Mange europeiske lag, oss inkludert, er jo fortsatt i pre-season. Jeg er litt spent på hvor vi står, men det er ingen tvil om at vi går for avansement, sier tidligere Rosenborg- og FKH-spiss Gytkjær, som har funnet seg godt til rette i sin nye klubb.

– Poznan virker som en koselig og kjekk plass. Jeg har fått en fin start, blitt godt tatt imot, og tror jeg kommer til å trives her, sier dansken, som innrømmer at han henger litt etter noen av sine nye lagkamerater.

– Jeg har bare vært her i ti dager. Jeg hadde tre uker ferie etter München, som var en litt tung opplevelse for hodet, sier Gytkjær, som refererer til nedrykket fra 2. Bundesliga med 1860.

Nå er det kun Poznan som gjelder for 27-åringen. FKH blir første test.

– Hva sier du til Frederik hvis dere slår ut Haugesund?

– Hehe. Det blir ingen terging i så fall. Vi ønsker hverandre alt godt, så det kommer nok til å gå helt fint, svarer Gytkjær.