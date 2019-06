Gutter lekte seg med pulver

I 01-tiden i natt fikk politiet melding om røykutvikling i et parkeringshus i Haakon VIIs gate. Det viste seg å ikke være brann, men to unge gutter som erkjente å ha brukt et pulverapparat. Flere biler fikke pulver på seg. Begge guttene blir anmeldt.