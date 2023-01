Gutter fikk bøter for fyrverkeri

To av de fire guttene som ble tatt for å ha fyrt opp fyrverkeri i sentrum av Varhaug natt til mandag, har allerede i dag fått bøter på 3000 kroner hver.

Politikontakt i Hå Lars Risa Taksdal sier at foreleggene ble gitt så kjapt for å vise at politiet prioriterer sakene med uvettig bruk av fyrverkeri, og for å vise at det har konsekvenser å bruke fyrverkeri ulovlig.

En av dem er under den kriminelle lavalderen, mens en slapp bot på grunn av bevisets stilling.