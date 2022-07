Gutt truffet av bil i gangfelt

En sju år gammel gutt har blitt truffet av en bil da han syklet over et gangfelt i Sandnes sentrum. Ifølge politiet hadde bilen lav hastighet, og det er ikke meldt om skader på gutten. Det er ikke gjort beslag av førerkort hos bilsjåføren, men vedkommende anmeldes for brudd på Vegtrafikklovens paragraf 3, som blant annet sier at enhver skal ferdes hensynsfullt i trafikken.