Gutt skal ha blitt ranet

Politiet ønsker tips etter at en mindreårig gutt skal ha blitt ranet på vei hjem fra skolen i dag på Tasta i Stavanger. Det er snakk om tre gjerningspersoner og de hadde dekket til ansiktene. De skal ha truet ham til å gi fra seg sin mobiltelefon. Politiet har vært hjemme hos gutten og snakket med både ham og hans far. Per nå er ingen vitner eller mistenkte i saken. Politiet kan kontaktes på telefon 02800. Hendelsen skjedde i området rundt Tastarustå.