Gutar på 15 og 13 år tekne i bil

Det viste seg at det berre var to mindreårige gutar i bilen som politiet stansa og kontrollerte på Karmøy klokka 03.35 i natt. Føraren var 15 år og passasjeren 13 år. Begge blir melde for å stole bilen og føraren blir meld for å køyrd utan førarkort.