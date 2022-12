Gult farevarsel i Rogaland

Fra søndag morgen er det fare for is på grunn av omslag til mildvær og regn på kal bakke i Rogaland. Nedbøren vil starte som sludd og gå over til regn på kysten, mens i indre strøk vil det bli snø med stigende snøgrense utover dagen. Yr.no sitt tips er å være ekstra oppmerksom, isen kan være vanskelig å se. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.