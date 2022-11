Gult farevarsel gjennom helgen

Det er fortsatt gult farevarsel for jord- og flomskredfare i indre deler av Nord-Rogaland. Varselet varer for hele helgen. Det har kommet betraktelig mye mer nedbør lenger nord i landet. NVE råder folk til å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv.