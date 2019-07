Gul kongepyton savnet i Stavanger

Kongepytonen Noodle har vært savnet siden mandag morgen. Da oppdaget eier Evie Lee Kristiansen at slangen ikke var i buret sitt. Hun bor i nærheten av det gamle konserthuset i Stavanger, ikke langt fra sentrum.

– Jeg vil gjerne ha den tilbake, jeg er jo like glad i den som andre folk er glad i sine kjæledyr, sier Kristiansen.

Hun er allergisk mot pelsdyr, og skaffet seg slangen for cirka halvannet år siden. Kongepyton er et lovlig kjæledyr i Norge, og den er ikke farlig for mennesker.

– Den er en kvelerslange, og ikke giftig. Men den kommer ikke til å forsøke å kvele deg hvis du finner den. Den er ikke sterk nok, og dessuten ikke spesielt smart. Noodle kan ikke skade en katt engang, sier Kristiansen.

– Som å bli bitt av en kattunge

Leder Thor Håkonsen i Norsk Herpetologisk Forening (NHF) bekrefter at kongepyton ikke er farlig.

– Likevel kan vi ikke garantere at den aldri vil bite. Men hvis den skulle bite, vil det være omtrent som å bli bitt av en kattunge. Du vil i verste fall bli rispet opp i huden, sier han.

Han tror ikke slangen har kommet seg langt av gårde, fordi den vil ha lav aktivitet jo kjøligere det er ute.

– Den ligger nok i skjul et sted, ikke langt fra boligen til eieren, tipper Håkonsen.

Noodle er omtrent en meter lang og veier cirka en kilo. Den er gul med brune flekker på. Den pleier å kveile seg sammen som en ball, og da blir den liten nok til at eieren kan ha den i håndflaten sin.

– En kongepyton vil ikke oppføre seg aggressivt eller hogge etter deg, hvis du skulle komme over den i Stavanger, sier Håkonsen i NHF.

Trenger bare mat to ganger i året

Klimaet i Stavanger er langt fra optimalt for en kongepyton.

– Han kan klare seg en stund, men det er absolutt ikke bra klima for den her. Men med tanke på mat, klarer den seg. En kongepyton kan gå i et halvt år uten å spise, sier Kristiansen.

Noodle er ikke farlig for mennesker. Ifølge eieren er den ikke sterk nok til å verken bite eller kvele folk eller dyr. Foto: Evie Lee Kristiansen

Hun har lagt ut en etterlysning av Noodle på nettstedet dyrebar.no, og Noodle er også omtalt av Stavanger Aftenblad. Men oppmerksomheten har fått naboene hennes til å bli bekymret.

– Det er mye stigma rundt reptiler generelt og slanger spesielt. Jeg skjønner at folk reagerer, men det er ikke slik at slangen plutselig kommer til å komme opp fra doen din eller dukke opp i vasken din på badet. Du trenger ikke være redd, sier hun.

– Ta kontakt med politiet

Slanger er ikke kjæledyr som man kan leke og kose med, men Kristiansen sier det er mye selskap i den likevel.

– Noodle kan sitte på fanget mitt mens jeg ser TV, tegner eller spiller spill, sier hun.

Hvis du finner Noodle, må du ringe eieren eller politiet.

– Jeg håper han kommer til rette snart, sier Kristiansen.