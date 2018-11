Grunnundersøkelser i gang

I dag startet undersøkelser ved Bekhuskaien i Stavanger for å finne ut av hva som skjuler seg i grunnen. På tomten til Bekhuskaien er det planlagt at det skal bygges et nytt Tinghuset. Svarene på undersøkelsene vil være avgjørende for byggingen av nytt tinghus og utnyttelse av hele tomten