Grunneigarar går til rettssak mot Bane Nor

I dag startar ei rettssak i Tingretten i Sør-Rogaland, som 151 bønder frå Kristiansand i sør til Klepp i nord står bak. Grunneigarane stevnar Bane Nor for retten, skriv Aftenbladet.

Bane Nor har tilbode seg å setja opp nye gjerde langs skjenegangen, under føresetnad av grunneigarane overtar gjerda og vedlikehaldet. Det nektar grunneigarane, som seier at dei ikkje har bede om å få jernbane over eigedommane snø.