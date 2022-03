Grunneiere vil ha vindmøller

En gruppe grunneiere sør i Bjerkreim ønsker at vindkraftselskapet Norsk Vind skal vurdere om det er mulig å bygge et vindkraftverk på deler av eiendommene deres, skriver Daland Tidende.

Daglig leder i Norsk Vind Per Ove Skorpen bekrefter henvendelsen, og si er at det dreier seg om et område nordøst for næringsområdet i Hetlandsskogen.

Norsk Vind har ennå ikke bestemt seg for om de går videre med initiativet.