Grovt tyveri på Sola

Politiet har fått melding om et grovt tyveri fra en bolig på Sola. Et vindu er brutt opp, og vedkommende har klart å ta seg inn via vinduet. Det er stjålet smykker. Politiet har vært på stedet og opprettet sak. Meldingen kom klokka 00.22.