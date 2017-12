Grovt tyveri i frisørsalong

To personer er pågrepet for grovt tyveri på Randaberg. – Gjerningspersonene har knust en rute og tatt seg inn i en frisørsalong i natt, sier Tor Helge Stavik som er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt. Politiet ser tyveriet i sammenheng med at en sort Volvo XC60 ble stjålet i Stavanger i går.