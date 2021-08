Grisen rømte fra lasteplanet, stengte tunnel og fant kjærligheten

– Plutselig ser jeg i speilet at grinda er oppe og henger løst langs siden, og stripsen er borte. Jeg kjørte inn i en lomme i tunnelen, og oppdaget at grisen var borte, sier Eilert Auestad (21).

Sammen med samboer og bror tok Auestad kjøreturen til Vindafjord. De skulle hente den 80 kilo tunge svarte minigrisen eller stuegrisen Gaute. Både Gaute og Auestad skal flytte inn på gården på Sele på Jæren der samboeren kommer fra.

Da de hadde fått grisen opp på lasteplanet, sjekket de grundig at den var skikkelig sikret.

Eilert Auestad fikk grisen opp på lasteplanet igjen Foto: Hilde Torgersen / NRK

– Vi stod og halte og dro i grindene da vi satte grisen på lasteplanet, og de var ikke til å rikke, og kjøreturen startet.

Men Gaute klarte å åpne grinda, og kom seg av lasteplanet midt i Byfjordtunnelen på E39 i Stavanger, noe som førte til at tunnelen ble stengt.

Det er ikke uvanlig at politiet legger ut twittermeldinger om at Byfjordtunnelen er stengt, men det er første gang dette skjer på grunn av en gris.

Trodde ikke den var i live

Det var et sjokk for eieren da han oppdaget at lasteplanet var tomt.

– Da tenkte jeg; er den påkjørt, tenk hvis noen kjører i den, og tenk hvis noen svinger vekk for ikke å treffe den og kjører inn i en annen bil som kommer i motsatt kjøreretning.

Sjåføren av lastebilen som lå bak Auestad, hadde fulgt med på grisen og hadde sett at den gnagde på stripsen som holdt grindene på plass. Grisen brukte snuten til å løfte grinda opp, og fikk den over kanten før grisen selv falt av lasteplanet.

Politiet hjalp til

Auestad ringte selv politiet for å fortelle om grisen på rømmen.

– Jeg fikk til svar at den grisen hadde de allerede hørt om, og at den sprang løs ned i tunnelen.

Politiet ba Auestad om å være med for å få grisen tilbake til lasteplanet. Sammen med lastebilsjåføren som lå bak, fikk han fanget Gaute, og sikret ham på nytt. Gaute blødde fra snuten, men var ellers ikke kommet til skade.

Auestad er i ferd med å flytte inn på gård som har både ammekyr og høns. Men han selv ville ha stuegris, siden han hadde det i barndommen hjemme.

– Når jeg flytter fra mor, er det godt å ha stuegris igjen.

Fant make på lasteplanet

Og Gaute blir ikke alene på gården på Sele. På veien plukket Auestad også opp en hunngris, Pernille. De to fant tonen med en gang, og brukte bare fem minutter før de var i gang med paring bak på lasteplanet.

– Du skal se at det er griseunger på gården om tre måneder, tre uker og tre dager, humrer Auestad.