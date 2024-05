Gressbrann i Gjesdal – kontroll på brannnen

Rundt 13.00 fikk brannvesenet melding om en gressbrann ved dagsturhytta i Rauvika i Gjesdal kommune.

Brannvesenet sendte opp veldig mye ressurser, og like før 14.00 fikk de kontroll på brannen.

– Det var en brann som gikk veldig fort, og vi hadde ikke oversikten i starten. Vi var veldig redde for at det skulle ta fyr i et skogholt, sier seksjonsleder i Sør-Rogaland brann og redning, Tom Meyer til NRK.

Det brant i et ganske stort område, ifølge Meyer. Det er i helga meldt fint vær, og det er sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Brannvesenet er bekymra.

– Vi er bekymra for helga. Det er meldt veldig fint vær. Det er vind og det er fjorårsgress som ligger. Det gresset brenner veldig godt og tar fort fyr, sier Meyer.

Han oppfordrer folk til å være forsiktig med bruk av ild utendørs.

– Vær forsiktig og ta dine forholdsregler, sier han.

Litt over klokka 15 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen og at enkelte ressurser er sendt hjem.

De etterforsker brannen.