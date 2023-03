Gress- og lyngbrann i Egersund

Politiet melder at det brenner i nærheten av Sjarkrveien i Egersund. Både brannmannskap og politi er på stedet. Nødetetene melder at de har kontroll på brannen og det er ikke fare for spredning. Brannårsaken er ukjent og vitner på stedet blir avhørt.