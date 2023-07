Green Mountain får bygge datasenter på Hamar

Datasenterselskapet Green Mountain, som byrja verksemda si på Rennesøy, får lov til å etablere eit nytt datasenteranlegg for TikTok-selskapet, i Hamar og Løten kommunar. Det har regjeringa bestemt i dag. Det var i mars at avtalen blei kjent, men då varsla regjeringa at dei ville sjå nøyare på om dei ville godkjenne avtalen. Det er The Azrieli Group frå Israel, som nå eig selskapet.