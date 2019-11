– Jeg skulle ned på graven til broren min og grave han opp, sa den tiltalte 49-åringen i sin forklaring i Haugaland tingrett i dag.

– Jeg var veldig psykotisk den dagen. Jeg satt hjemme på rommet var veldig rusa. Jeg følte at alle skulle drepe meg.

Det var på ettermiddagen den 19. februar i år at politiet fikk melding om at tiltalte prøvde å ta seg inn i naboen sin bolig med øks. Da politiet var på vei til stedet fikk de melding om at han hadde dratt fra stedet i bil.

Tiltalte hadde dratt ned til Vår frelsers gravlund og angrepet 67 år gamle Bjørg Marie Skeisvoll Hereid med øks.

Hereid var på besøk fra Bærum og skulle legge ned blomster på en familiegrav.

Hun døde av skadene like over midnatt 20. februar.

– Alt gikk over styr

Tiltalte forklarte at naboen tidligere på dagen hadde kjørt han til foreldrene. Han ønsket å dra tilbake dit, og banket på igjen. Denne gangen med øks. Naboen slapp ham ikke inn og 49-åringen fikk i stedet haik ned til gravlunden. Han forklarte at han hadde hatt åndelig kontakt med sin avdøde bror som døde for et par år siden.

– Han ville at jeg skulle grave han opp igjen.

– Da jeg kom til gravlunden følte jeg at alle skulle drepe meg. Jeg husker ikke så mye mer enn at jeg hadde øksa med meg og alt gikk over styr. Jeg husker ikke noe av det.

ÅSTEDET: Vår frelsers gravlund i Haugesund. Foto: Thomas Halleland

49-åringen forklarte at han ikke husker at han var i kontakt med avdøde.

– Jeg følte at alle skulle drepe meg. Jeg hadde tvangstanker og hallusinerte. Jeg kan ikke gi så mye forklaring.

På spørsmål fra tingrettsdommer Leif Egil Holstad om han husker at han ble pågrepet, svarer han:

– Jeg husker at jeg lå i fyllearresten. Jeg er sjokkert selv. Jeg har vært så syk, men jeg husker ikke så mye av det, sier han.

Hadde øks for å være trygg

Den tiltalte haugesunderen forklarte også at han hadde skaffet seg øksen for flere år siden for å føle seg trygg.

– Jeg måtte ha den med meg, forklarte han.

– Jeg kan ikke for det jeg har gjort. Jeg trenger masse hjelp.

En rekke narkotiske stoffer som heroin, MDMA og amfetamin ble kort tid etter drapet påvist i hårprøver. I tillegg hadde tiltalte røykt hasj.

STATSADVOKAT: Folke Åmlid. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Husker du hva du hadde inntatt, spurte statsadvokat Folke Åmlid.

– Amfetamin, hasj og benzo.

– Husker du hvor mye?

– Jeg hadde gått noen dager på narkotika. Hadde jeg hatt sobrilene mine så hadde ikke dette skjedd. Da ble jeg skikkelig paranoid. Jeg trodde alle skulle drepe meg hakke meg opp og kaste meg til krokodillene.