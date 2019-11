Grått og litt vått

Vêrmeldinga for Rogaland i dag: For det meste skya og litt regn, vesentleg sør for Boknafjorden. Nedbøren kjem som snø over 400–600 meter. Vinden: Nordaust frisk bris utsette stader og opp til liten kuling utsette stader lengst i sør i fylket.