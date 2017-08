Gratis testing av kjønnssykdommer gir fulle undersøkelsesrom

– Her sitter vi når vi har samtalen og kartlegger hva vi skal ta prøve av. Så har vi to undersøkelsesbenker bak meg her. En for kvinner og en for menn, sier overlege Kristian Enerstvedt, og viser fram et av undersøkelsesrommene.

Han er ansvarlig for klinikken Test i Vest, som siden 6. juni, har holdt åpent i to timer hver tirsdag. Det er så lang tid det tar å snakke med, og undersøke, ti pasienter som vil teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner og hiv.

Flest studenter i 20-årene

Men to første månedene har så mange pasienter møtt opp, at legene har vært nødt til å sette opp nye timer, utenfor klinikkens åpningstider.

– Det har vært fullt den dagen vi har tilbud, men vi har hatt en bufferdag med mulighet for å ta inn ekstra pasienter, sier Enerstvedt.

Test i Vest er en del av tilbudet på Hudpoliklinikken på Revmatismesykehuset i Haugesund. Tilbudet er gratis, og det er særlig studenter i begynnelsen av 20-årene som oppsøker klinikken.

Kan hindre at folk går lenger med smitte

Enerstvedt har erfaring fra en lignende klinikk i Bergen, og ser samme pasientgruppe i Haugesund som på sin tidligere arbeidsplass. Han tror pasientene føler det er lettere å oppsøke klinikken enn fastlegen, og at lavterskeltilbudet gjør at færre går for lenge med smitte.

– Uten et lavterskeltilbud, ville nok en del brukt lengre tid på å komme seg til lege, og gått lenger med smitte. I tillegg er de fleste pasientene våre unge folk, og de er gjerne litt ekstra sårbare. Hos oss blir det mer anonymt og en møter ikke en fastlege en har gått til hele livet og som kjenner hele familien, sier Enerstvedt.

Vurderer å utvide

Den store pågangen gjør at klinikken nå vurderer å utvide tilbudet.

– I dag har vi noe bufferkapasitet som vi benytter oss delvis av. Ser vi at bufferen begynner å bli brukt opp, vil vi vurdere å utvide tilbudet, sier Enerstvedt.