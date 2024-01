Grasbrann ved skule i Tysvær er sløkt

Naudetatane rykte ut til eit område ved Frakkagjerd ungdomsskule i Tysvær rett før klokka 20 måndag kveld. Det vart meldt om skog- og grasbrann, og politiet frykta ein periode at brannen skulle spreia seg. Men rett over klokka 20 meldte Sør-Vest politidistrikt på X at brannen var sløkt. Ingen personar eller bygningar skal ha fått skader.