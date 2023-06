Grasbrann i Bjerkreim – helikopter tilkalla

Brannvesenet melder om brann i gras i ei utmark på Kalveskog i Bjerkreim kommune. På grunn av vanskeleg tilkomst har brannvesenet bede om hjelp frå skogbrannhelikopter. – Me har også ein lettbåt på veg over med mannskap, seier Christer Gilberg, vaktleiar i 110 Sør-Vest. Ifølgje brannvesenet er det verken fare for liv, helse eller viktig infrastruktur. Det skal vera snakk om om lag 20 mål som brenn.