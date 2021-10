Gransker slekten

Politiet har gått mange generasjoner tilbake i tid for å få full oversikt over slekten til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, skriver VG.

Årsaken er at det nye DNA- funnet kan stamme fra mannen i 50 årene, men også fra mannlige slektninger i hans farslinje.

Politiet skal nå stå igjen med over 30 kandidater som er nære eller fjerne slektninger, og flere av dem vil sannsynligvis bli bedt om referanseprøver, og skal avhøres.

Politiet mistenker ingen av disse for å stå bak drapet på Birgitte Tengs.