Gøril Våland held fram som visepolitimeister

Gøril Våland, som har vore visepolitimeister i Sør-Vest sidan 2016, er i statsråd i dag utnemnd til å halde fram i stillinga.

– Eg er glad for tilliten og ser fram til å ta fatt på ein ny åremålsperiode, seier ho ifølgje ei pressemelding frå Sør-Vest politidistrikt.

– Ho har eit stort hjarte for både oss andre og samfunnet vi er her for, seier politimeister Hans Vik, som har jobba saman med Våland i fleire år.