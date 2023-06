– Vi hadde en slåsskamp her for to helger siden. To flighter kranglet om at det gikk for seint og begynte å slå hverandre, sier greenkeeper Jan Roger Nordnes i Stavanger golfklubb.

Sånn går det altså når rekordmange vil spille golf og det blir kø foran hullene ved Stokkavatnet i Stavanger. Nordnes anbefaler derfor folk å booke lang tid i forkant.

Og nettopp det har far og sønn Arve og Simon Serigstad gjort. De har satt på vekkerklokken for å få tid til kvalitetstid på golfbanen.

Jan Roger Nordnes er greenkeeper på Stavanger golfklubb. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg så på bookingsystemet «golfbox» at det var noen som slo ut fem på ni på kvelden. Det er nesten aldri ledig, sier Simon.

Flere spillere som NRK treffer på golfbanen i Stavanger forteller at de må booke flere dager i forveien for å få plass.

Far og sønn Serigstad er ikke de eneste som har tatt turen til golfbanen onsdag morgen. Fra klokken 06 strømmer det inn med folk som vil få inn en runde før pliktene kaller.

Victor Fykse Furseth og Pia Eide satser på golf, og for å få inn en trening må de stå opp tidlig.

Victor Fykse Furseth. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Furseth påpeker at det var en oppblomstring under pandemien. Han tror at det gode været på sommeren også bidrar til at flere kaster seg på golf-bølgen.

– Det er jo kjekt, men det hadde vært fint om det var litt mer ledig tid til å spille, sier Eide.

Pia Eide. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Økning på 26 prosent

31. mai 2023 var det 125.875 medlemskap i golfklubbene i landet. Det er en økning på 32.689 medlemskap siden 31. mai 2019 – eller 26 prosent.

Og medlemmene strømmer fortsatt inn. I Stavanger golfklubb må de snart si nei til nye golfentusiaster som vil kaste seg på bølgen.

Det blir tredje året på rad at klubben fyller opp plassene.

– Det begynte med pandemien. I 2019 var vi 1600 medlemmer, og i dag er vi rundt 1950 og må snart stenge dørene, sier leder i Stavanger golfklubb Frode Vassbø.

Frode Vassbø, leder i Stavanger golfklubb. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Og sånn er det over hele landet, særlig i de store byene, skal vi tro generalsekretær i Norges Golfforbund, Tor-Anders Hanssen. I Oslo er det en såkalt underdekning på 20.000 spillere.

Hanssen ønsker seg derfor flere mindre golfanlegg og treningsanlegg.

– Det er en fare for at nye og unge golfere vender seg vekk fra sporten fordi de ikke får spilletid, sier han.

– Ikke så dyrt

Kommentator og tidligere en av landets fremste golfspillere Per Haugsrud sier at stadig flere oppdager at de kan kombinere sporten med rekreasjon og naturopplevelser.

– Men det er kostbart utstyr?

– Nei, jeg tenker at det er feil stempel. Det er ikke så dyrt som man kanskje skal ha det til. Utstyret kan holde i over 20 år, og du kan nesten selge det for det du ga.

Han trekker også fram verdensstjernene Suzann Pettersen og Viktor Hovland som viktige påvirkere.

Suzann Pettersen er Norges beste golfspiller gjennom tidene. Foto: Richard Heathcote / Getty Images

Flere unge er interessert

Golf hadde den fordelen at den var en av få idretter det gikk an å drive med under pandemien.

Tor-Anders Hanssen, generalsekretær i Norges Golfforbund. Foto: Pressebilde

– Det gjorde at mange som hadde lyst, men som kanskje ikke hadde hatt tid, kunne begynne med golf, sier generalsekretær i Norges Golfforbund, Tor-Anders Hanssen.

Han er spesielt fornøyd med veksten blant barn og unge – som nok også er godt hjulpet av de norske stjernene Viktor Hovland og Celine Borge.

– Vi har jo hatt rykte på oss for å være en idrett for de godt voksne, men nå ser vi at vi også trekker til oss mange unge mennesker, sier Hanssen.