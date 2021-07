Godt resultat for Hydro Karmøy



Hydro Karmøy presenterer i dag et overskudd på 390 millioner kroner før renter, skatt og avskrivninger for andre kvartal. Et sterkt marked med stor etterspørsel og dermed høyere metallpriser har gjort det mulig for Hydro Karmøy å øke produksjonen av produkter til bilprodusentene, opplyser fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal i en pressemelding.