Godt resultat for Hydro

Norsk Hydro løfter resultatet i fjerde kvartal. I siste kvartal for 2016 leverte selskapet et resultat på 1 milliard kroner etter skatt, i samme periode året før var resultatet på 541 millioner kroner.Norsk Hydro sier årsaken for løftet er at de fikk mer betalt for råvarene.

For hele 2016 ble fasiten et resultat etter skatt på 6,59 milliarder kroner.