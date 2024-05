Godt hotellbelegg, men det ser verre ut til hausten

Det går mot ei auke i salet av hotellrom i Stavanger og Sandnes-distriktet denne sommaren, skriv Wiederstrøm Hotel Consulting.

Det som er meir uventa er at hausten ser ut til å bli ei vanskeleg tid. Wiederstrøm Consulting opplyser om eit fall i bestillingar på 40 prosent i oktober, sjølv om dei også understrekar at dette er ganske langt fram i tid, og at det kan skje endringar.