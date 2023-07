– Dette har kommet overraskende på meg, sier seniorstrateg i Nordea Markets, Dane Cekov.

Den norske krona har vært i fritt fall det siste halve året.

Det har vært mye usikkerhet i Europa, den europeiske sentralbanken har hatt hyppige og raske rentehevinger og oljeprisen har falt.

Alt dette har trolig virket inn på at vi det siste halve året har hatt tidenes svakeste krone.

Men nå kan vi se en bedring. Og det er blant annet positivt for nordmenn som har valgt seg en sen ferie denne sommeren.

For siden 30. mai har den norske krona styrket seg rundt 7 prosent sett opp mot euroen. Da kostet én euro 12 kroner.

– Fortsatt dyrere enn i fjor

Da Emilie Christensen fra Stavanger og vennegjengen reiste på ferie til Italia, var kursen på euro 11,66. Fredag er den nede i 11,16.

– Jeg fulgte med litt på kursen før vi dro. Jeg kjente litt på stresset av at den var blitt såpass høy, men at den nå har blitt lavere er jo bra. Men det er fortsatt dyrere enn det var i fjor, sier hun.

Emilie Christensen og vennene på tur i Cinque Terre i Italia. Foto: Privat

Hun og vennene fra Stavanger er fredag i en av de fem Cinque Terre-byene. Der har de satt seg ned på en kafé og bestilt en Aperol Spritz.

For selv om det fortsatt er dyrt i Italia, så er vennene enige om at er de på ferie, så er de på ferie.

– Jeg tror alle i vår vennegjeng er enige om at vi skal kose oss når vi først drar på ferie. Men vi kommer ikke til å gjøre den store veskeshoppinga, sier hun.

Valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken

Økt rente gir sterkere krone

Siden sist renteheving fra Norges Bank venter markedsaktørene i rentemarkedet at Norges Bank kan heve styringsrenten opp mot 4,5 prosent mot nyttår.

Dette innebærer ifølge Nils Kristian Knudsen, rente- og valutastrateg i Handelsbanken, at signalene fra Norges Bank om at inflasjonen her hjemme er altfor høy, blir oppfattet som troverdig.

Og at en høyere styringsrente er det som trengs for å få ned prisveksten.

– Dagens situasjon innebærer at forventninger om videre oppgang i styringsrenten her hjemme styrker krona, sier Knudsen.

Den norske krona har styrket seg med nesten én krone sett opp mot euroen den siste måneden. Foto: Illustrasjonsfoto.

I tillegg påpeker Knudsen at bedre stemning i finansmarkedene så langt har bidratt til at den norske krona har blitt mer interessant å investere i.

– Trolig på bakgrunn av at mange har sett på kronesvekkelsen som noe overdrevet, mener han.

Det kan også bli rimeligere å besøke England til høsten. Kursen på et britisk pund har falt fra 13,78 til 12,81 siden utgangen av mai.

Venter rentetopp i USA

Og den amerikanske dollaren har nå gått ned over 11 prosent, fra å være på 11,18 kroner 30. mai til å torsdag være under 10 kroner.

Akkurat det er ikke tilfeldig, ifølge valutaekspert Knudsen i Handelsbanken.

– At den amerikanske dollaren har svekket seg mest har sammenheng med at rentetoppen i USA er nær. Lavere inflasjon enn ventet i juni satte fart på dollarsvekkelsen, sier han.

Dane Cekov i Nordea forklarer styrkingen med at inflasjonen i USA og flere andre land har vært under forventningene, samtidig som prisveksten i Norge er raskere enn forventet.

– Det gjør at forventningene om renteøkning i utlandet har stagnert, mens forventningene i Norge har økt.

I tillegg påpeker han at oljeprisen har gått opp de siste ukene, og at Kina har slitt med å hente seg inn etter gjenåpningen av landet tidligere i år, som fører til styrking av krona.

Seniorstrateg i Nordea Markets, Dane Cekov.

Og så har det blitt bitte litt deiligere å være norsk i Danmark. For en dansk krone koster nå 1,50 norske, mot 1,61 i mai.

– Mange er nok ennå veldig usikre på hvordan dette vil se ut i fremtiden. Når den er såpass svak som den er uten at det er store problemer i norsk økonomi, har den rom for å styrke seg. Det har den gjort, og kan også styrke seg enda mer, sier sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Forventer svingninger

Både Cekov i Nordea og Knudsen i Handelsbanken forventer at vi fremover vil se at krona kan svinge mye i verdi.

En av årsakene til det er at stemningen og temaer i rente- og valutamarkedet konstant er i endring.

– Krona kan fremdeles styrke seg fra dagens nivåer, men da er vi trolig avhengig av at finansmarkedene etter hvert priser inn enda mindre sannsynlighet for en tilbakegang i USA, samt at en global vekst etter hvert tar seg mer opp, sier han.