God helg for dei beste fotball-laga i distriktet

FK Haugesund klatrar på tabellen og er på 11.-plass, etter å ha vunne dei to siste kampane. I går blei det seier 3–2 over Sandefjord på heimebane.

Viking vann 3–1 på bortebane mot Sarpsborg i går etter to tap på rad. Stavangerlaget er på fjerdeplass på tabellen

Smilet er tilbake i Avaldsnes. Der vann karmøy-kvinnene i toppserien 1–0 over Lillestrøm. Avaldsnes klatra til 3. siste plass på tabellen.

Verre i 1. divisjon. Der tapte Sandnes Ulf 1–3 på heimebane for Hødd, medan Bryne tapte 1–2 på heimebane for Åsane.

Me må ned til 12.-plass på 1. divisjonstabellen for å finne Sandneslaget, medan laget frå Bryne er på tredje siste plass.