Go-Ahead går til retten med vedlikehaldskontrakt på togsett

Mantena, selskapet som vedlikeheld dei 12 togsetta som Go-Ahead køyrer på Sørlandsbanen, har sagt opp vedlikehalds-kontrakten frå 1. juni 2025.

Go-Ahead, selskapet som køyrer tog på Sørlandsbanen mellom Stavanger og Oslo, godtar ikkje oppseiinga og varslar at dei tar saka til rettsvesenet.

– Det blir ingen konsekvensar for kundane at Mantena har terminert kontrakten. Vi vil nytte tida godt dei neste 12 månadene for å sikre ei god løysing, både for tog og tilsette på Kvaleberg, skriv administrerande direktør Emil Eike i Go-Ahead i ein e-post til NRK.

Kontrakten om vedlikehald mellom Mantena og Go-Ahead gjekk i utgangspunktet fram til utgangen av 2027.