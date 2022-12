Gloppedalsvegen stengt

Fv. 503 Gloppedalsvegen er stengt. Veien vil bli åpnet igjen når renskelaget er ferdig med å rydde og sikre rasstedet.

– Det er vanskelig å si når vi kan åpner veien igjen, men vi håper og tror det blir før jul, sier seksjonssjef for drift og vedlikehold sør Eivind Stangeland.

Det var på formiddagen fredag 2. desember at et steinras gikk over Gloppedalsvegen ved Bjørketangen i Gjesdal. Ingen personer eller kjøretøy var involvert i raset.