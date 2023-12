Glatte veier mot Sirdal

Lørdag formiddag er det meldt om glatte veier i Rogaland mot Sirdal.

– Det kan absolutt være glatt noen steder, spesielt hvis du kommer i høyden med snø og vind. Da blir det dårlig sikt i tillegg. Vær obs på det, spesielt i morgen, sier meterolog Alexander Skeltved.

Det er også sendt ut gult farevarsel for kuling for Karmøy og Utsira Nord, og gult farevarsel for storm for Utsira Sør.