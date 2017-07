Gjorde mindre gassfunn

Statoil er skuffet over resultatet av leteboringen i Blåmannbrønnen i Barentshavet. Selskapet gjorde et mindre gassfunn, men letedirektøren sier at de hadde håpet på olje, og det fant de ikke, skriver E24. Blåmann ligger mellom Snøhvit- og Goliatfeltene i Hammerfest-bassenget.