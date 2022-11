Gjorde melkebil om til brannbil: – Har spart flere millioner kroner

Det var et sårt behov for ny brannbil i Hå kommune, men budsjettet var stramt.

Da kom brannvesenet på løsningen om å kjøpe melkebil fra Tine og gi den nytt liv som brannbil.

Prislapp på prosjektet: 1 million kroner.

– Snakker vi om å kjøpe en helt ny brannbil som er bygget som tankbil av brannbil-byggere, så har vi spart flere millioner, sier brannsjef i Hå kommune Per Ivar Aniksdal om den kreative løsningen.

Nye brannbiler koster rundt 5 millioner kroner, ifølge Aniksdal.

Brannvesenet i Hå kommune sparte flere millioner kroner på melkebil-kjøpet. Foto: Odin Omland / NRK

– Vi har egentlig ikke gjort så mye. Vi har byttet farge og gitt den fagmerking. Vi har revet ut hydraulikken og pumpen meieriet hadde og byttet ut med pumper og røropplegg som passer vårt opplegg.

Og med det var store summer spart. Nærmere bestemt mellom 3–5 millioner kroner.

– Brannvesenet fortjener ære

En av de som er fornøyd for at det kommunale brannvesenet har spart penger er ordføreren i kommunen, Jonas Skrettingland.

Ordfører i Hå kommune, Jonas Skrettingland. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er en fullgod løsning, og det må det være. Det skal ikke gå på akkord med kvaliteten i brannvesenet, sier han.

Skrettingland påpeker at kommunen er presset økonomisk.

– Det er kjempefint at de tenker kreativt og finner billige løsninger.

Han sier brannvesenet fortjener ære.

– Tine har nok retningslinjer for hvor mye tankbilene kan kjøres før de må byttes ut, men den kan nok funke godt som brannbil i mange år enda, forteller brannsjefen.

Kristin Vesterheim som er transportsjef i Tine forklarer at tankene kan frakte melk i 15 år før de må byttes ut.

Hun synes det er flott at brannvesenet bruker tankbilene, og sier de er mer en gode nok til å frakte vann i.

– Det er mange brannbiler rundt i Norges land som har vært tidligere melkebiler. Tanker som er brukbare er veldig interessante for brannvesenet og bruke videre.

Tine meieri sitt utstyr har blitt byttet ut med utstyret til brannvesenet. Foto: Odin Omland / NRK

Kan bistå i andre krisesituasjoner

Brannbilen rommer 15 000 liter vann, og er en god buffer til å starte slukking før det er tilgang til en hydrant eller åpen vannkilde.

Om behovet skulle melde seg, funker tankbilen til annet enn bare brannslukning.

– Det positive er at vi beholder vaskeanlegget så meierielbilene originalt har. Etter en tur gjennom vaskeanlegg så er bilen ren nok til å kunne kjøre drikkevann. Blålyset kan også blinke gult, hvis den må bistå for et oppdrag for teknisk i Hå kommune i et vannledningsbrudd eller at vi må transportere drikkevann i en krise.

Ordføreren mener det er viktig å tenke beredskap, og kaller det en vinn-vinn situasjon at bilen kan brukes til andre ting også.