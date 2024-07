Gjesdal: Melding om brann i redskapshus

Politiet rykker ut til melding om brann i et kjøretøy som står i et redskapshus på Øvrekluge i Gjesdal. Brannen skal ha spred seg til redskapshuset, som nå står i full fyr. Det skal ikke være fare for spredning til andre bygg. Ingen dyr eller mennesker er skadet.