Gjert er ute av familieselskapet

Brørne Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen har kjøpt ut faren Gjert frå familieselskapet Run Fast AS. Det opplyser TV2, som ikkje veit kor mykje brørne har betalt faren for aksjane - Etter brotet med Gjert som trenar, var det naturleg å også ta kontroll over den økonomiske framtida vår åleine, seier Henrik Ingebrigtsen.