Gjerde langs jernbanen fjernes – frykter for ungenes sikkerhet

– Vi har alltid tenkt at de kommer til å skifte ut gjerdet med et Rolls-Royce-gjerde likt det du ser på andre siden, sier Guro Hansen som bor rett ved jernbanesporet på Legå i Lund kommune i Rogaland.

Et gjerde med tre rustne jernstrenger skiller gården til familien fra jernbanesporet der Sørlandsbanen går. Nå skal det vekk.

I januar fikk familien beskjed at Bane Nor vil fjerne gjerdet som står langs eiendommen, og at de ikke vil sette opp nytt. Grunnen er å spare penger.

Bane Nor mener på sin side at de ikke har gjerdeplikt. Det statlige selskapet mener det er grunneier som må sette opp gjerde.

– Det er kjempeskummelt. Vi har to små gutter som er veldig aktive. 50 meter fra deres ytterdør vil det nå være tre meter fritt fall rett ned i et jernbanespor, sier hun.

Snart vil det ikke være noen hindring mellom gården til Guro Hansen og Sørlandsbanen. Foto: Arild Eskeland / NRK

Hansen er også bekymret for dyra på gården. I fjor klarte et lam å forville seg ut på sporet – og det var med gjerde.

Hansen er ikke alene. Bønder i Rogaland har lenge fortvilt over dårlig sikra jernbanespor. Senest i mai ble fire kviger påkjørt og drept på Brusand etter å ha forvilla seg ut på sporet, skriver Aftenbladet.

Får ikke svar

I lang tid har Hansen prøvd å komme i kontakt med Bane Nor, men fram til nå har det vært stille.

– Ved å sende brev at de tar vekk gjerdet, gir Bane Nor uttrykk for at de ikke bryr seg om våre unger går ut på sporet. Og når vi klager på det, så svarer de ikke.

Det har nå gått seks måneder siden Hansen klagde til Bane Nor.

– De tier oss i hjel. Vi er rådløse. Hva skal vi gjøre?

Bane Nor sier til NRK at de ikke har mulighet til å kommentere saken nå.

Sender ballen til Bane Nor

Men politisk rådgiver Karine Skaret i Samferdselsdepartementet, som eier Bane Nor, skriver i en e-post til NRK at de forstår frustrasjonen til Guro Hansen.

«Det jobbes aktivt for å forebygge dyrepåkjørsler ved jernbanen gjennom blant annet å vedlikeholde gjerder og sette opp nye. Det er vår faginstans Bane Nor som vurderer hvor behovet for å vedlikeholde og eventuelt å sette opp nye gjerder, er størst.»

Departementet sender så ballen videre til Bane Nor:

«Jeg oppfordrer derfor Bane Nor, bøndene og grunneiere til å samarbeide om løsninger som hindrer at dyr blir påkjørt på den aktuelle strekningen.»

Margrethe Dysjaland (Frp), fylkesordførerkandidat i Rogaland. Foto: Rogaland Fremskrittsparti

Fylkesordførerkandidat i Rogaland, Margrethe Dysjaland (Frp), ber Bane Nor ta kontakt med bøndene og finne en løsning.

– De kan ikke frasi seg gjerdeplikt på et gjerde som alltid har stått der. Vi kan alle forstå at Bane Nor ikke kan fikse alle gjerdene nå, men de kan lage en plan, og de kan samarbeide med alle grunneierne, sier hun.