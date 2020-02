Gjenvalg i KrF

Oddny Helen Turøy, Reid Ivar B. Dahl og Mirjam Ydstebø ble i dag gjenvalgt som fylkesledelse for Rogaland KrF for de neste to årene. Anne Kristin Bruns fra Stavanger ble gjenvalgt som leder for Rogaland KrF Kvinner.