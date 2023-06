Gjenforenes snart med foreldrene

Politiet i Sør-Vest skriver på Twitter at de tok hånd om en liten gutt i nærheten av travbanen på Forus. De antar at gutten er rundt 7-8 år gammel. Gutten kunne ikke redegjøre for hvor han hører hjemme, og familien til gutten ble bedt om å kontakte politiet. Nå melder politiet at gutten er i ferd med å gjenforenes med foreldrene sine.