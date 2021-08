Gjenåpning går for fort

Helsesjef Runar Johannesen i Stavanger kommune mener gjenåpningen av Norge går for fort, og at det er uunngåelig at flere blir alvorlig syke av koronaviruset. Johannesen kommer med kritikken til Aftenbladet etter at en fullvaksinert beboer i 90 årene ved Sunde sykehjem i Stavanger, døde i går av covid-19.